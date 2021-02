Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable annonce sur les intentions de Lionel Messi !

Publié le 6 février 2021 à 10h30 par La rédaction

En fin de contrat cet été avec le FC Barcelone, Lionel Messi agite le marché des transferts. De nombreux grands clubs européens se sont penchés sur le dossier. Mais la Pulga pourrait finalement ne jamais quitter Barcelone.

La situation de Lionel Messi fait trembler le FC Barcelone. En fin de contrat avec le club catalan en juin prochain, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas décidé de s’il allait prolonger ou non. Ainsi, les grandes écuries européennes se sont précipitées sur le dossier, tant l’opportunité de recruter gratuitement l’un des meilleurs joueurs du monde est alléchante. Ce sont notamment les cas du PSG et de Manchester City, qui donnent tous leurs arguments pour convaincre Messi de signer chez eux. D'un côté, Leonardo, Di Maria et Neymar. De l'autre, Pep Guardiola. Tous attendent la décision de l'Argentin Mais la Pulga pourrait finalement rester à Barcelone cet été, et les années suivantes.

« Je suis convaincu qu’il a décidé de rester à Barcelone »