Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'inquiétude de Laporta pour l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 6 février 2021

Les rumeurs sont nombreuses concernant l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. Partira, ne partira pas ? Interrogé à nouveau sur le sujet, Joan Laporta s'est montré inquiet.

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain du côté de Barcelone. En fin de contrat cet été avec le club catalan, l’Argentin n’a toujours pas prolongé. Sa situation interpelle et plusieurs grands noms européens, dont le PSG et Manchester City, sont venus se positionner sur le dossier. La Pulga attendrait désormais de connaître l’identité du nouveau président du FC Barcelone, dont les élections ont été reportées à cause de la Covid-19, avant de prendre une quelconque décision sur son avenir. Et Joan Laporta, candidat à la présidence du Barça , se retrouve peu optimiste quant à l’idée que Messi puisse rester à Barcelone.

« Ce ne sera pas facile pour Messi de rester parce qu'il a des offres de clubs »