Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour l'avenir de Pogba ?

Publié le 7 février 2021 à 1h45 par D.M.

Ole Gunnar Solskjaer a assuré que Paul Pogba était heureux à Manchester United. Mais, un départ lors du prochain mercato estival reste toujours d'actualité pour le joueur, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club anglais.

A en croire Mino Raiola, l'aventure de Paul Pogba à Manchester United touche à sa fin. Dans un entretien accordé à Tuttosport, l’agent avait annoncé que le joueur français n’était pas heureux à chez les Red Devils et qu’un départ à la fin de la saison devrait intervenir. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain serait surveillé par la Juventus, le Real Madrid, mais surtout par le PSG, qui compterait passer à l’action cet été selon la presse anglaise. Pourtant, à en croire Ole Gunnar Solskjaer, Pogba, qui réalise une très bonne première partie de saison, serait très content au sein de son club : .« Les spéculations sur Paul seront toujours là, nous avons un bon dialogue ouvert avec Paul, donc ce dont nous parlons et comment nous voyons cette situation reste entre nous. Je suis juste heureux qu'il soit concentré et qu'il joue vraiment bien. Il est heureux et c'est important ».

Aucune discussion entre Pogba et Manchester United pour une prolongation