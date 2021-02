Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations de Koeman sur sa situation au Barça !

Publié le 6 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors qu'il vit une première année mouvementée à Barcelone, Ronald Koeman s'est montré satisfait par rapport aux récentes performances de son équipe.

Les six premiers mois de Ronald Koeman sur le banc de Barcelone n'ont pas été de tout repos ! L'entraîneur néerlandais, arrivé en Catalogne en août dernier, doit composer avec l'incertitude ambiante qui règne autour du club barcelonais : les Blaugrana doivent en effet élire un nouveau président dans les semaines à venir, ce qui pourrait constituer un nouveau tournant dans l'histoire du club. À cela s'ajoute les rumeurs insistantes concernant un possible départ de l'emblématique Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, et la crise financière dans laquelle est plongée le Barça. Pour autant, Ronald Koeman semble très heureux à Barcelone.

« Heureux et fier de l'équipe »