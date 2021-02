Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle piste pour remplacer Marcelo ?

Publié le 6 février 2021 à 21h00 par A.C.

Le Real Madrid semble avoir trouvé un nouveau candidat pour renforcer le couloir gauche de sa défense.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste, si ce n’est le meilleur pendant des nombreuses années, Marcelo accuse le contrecoup. A 32 ans, le Brésilien est moins brillant qu’avant et a d’ailleurs vu Ferland Mendy venir le concurrencer. Ainsi, la presse espagnole assure que les dirigeants du Real Madrid songeraient sérieusement à un départ de Marcelo, qui a tout de même remporté quatre Ligues des Champions avec le club madrilène.

Gros duel entre le Real et le Barça pour Viña