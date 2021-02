Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel prêt à chambouler une opération XXL de Zidane ?

Publié le 6 février 2021 à 12h00 par D.M.

Alors que David Alaba semble promis au Real Madrid, Chelsea n’aurait pas abandonné cette piste et aurait bien l’intention de tenter le tout pour le tout dans ce dossier.

Sauf énorme retournement de situation, David Alaba ne devrait pas rester au Bayern Munich la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur autrichien serait prêt à quitter la Bundesliga et à rejoindre le Real Madrid, qui cherche à renforcer sa défense centrale. La presse espagnole avait même annoncé durant le mois de janvier que David Alaba avait trouvé un accord avec la formation merengue sur un contrat de quatre ans. Alors que ce dossier semble bouclé, un grand club européen n’aurait pas dit son dernier mot et aurait l’intention de continuer son forcing.

Une offensive de Chelsea pour David Alaba ?