Mercato - PSG : Les confidences de ce joueur du PSG sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 6 février 2021 à 20h15 par La rédaction

Arrivé début janvier à la tête du PSG, Mauricio Pochettino impose petit à petit sa patte. Une adaptation évoquée ce samedi par Alessandro Florenzi.

« Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelles idées tactiques. Nous devons écouter ce qu'il nous dit et tout faire pour appliquer ses consignes. Ce sont de nouvelles idées que nous essayons d’apprendre. Ce n’est pas facile car le coach n’est là que depuis peu de temps. Tout se passe bien. Le staff nous a immédiatement expliqué sa façon de travailler. Nous devons désormais tout donner. Nous sommes une équipe et nous devons avancer ensemble. » Quelques jours seulement après l'arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du PSG, en lieu et place de Thomas Tuchel, Alessandro Florenzi s'était déjà exprimé sur ce grand changement. L'Italien, prêté avec option d’achat par l’AS Roma jusqu’à la fin de la saison, avait anticipé le fait que le groupe entier allait devoir s'adapter aux méthodes du technicien argentin. Quelques semaines et quelques matchs plus tard, le discours n'a pas vraiment changé.

« Jour après jour, cela se passe de mieux en mieux avec cet entraîneur »