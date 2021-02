Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un message fort au Barça pour Lionel Messi !

Publié le 6 février 2021 à 15h10 par T.M.

Alors que le FC Barcelone s’est agacé des sorties répétées du PSG à propos de Lionel Messi, ce samedi, Mauricio Pochettino est venu calmer ces tensions.

Le 16 février prochain, le PSG a rendez-vous au Camp Nou pour le huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Alors que tout le monde attend cette rencontre, l’opposition a déjà commencé via médias interposés. Et entre le Barça et le PSG, cela s’est notamment chauffé à propos de Lionel Messi. Actuellement en fin de contrat, l’Argentin est au coeur de toutes les rumeurs étant donné qu’il pourrait partir libre en fin de saison. Et à Paris, on s’est dit prêt à l’accueillir et les appels du pied se sont multipliés à ce sujet. De quoi agacer le Barça comme l’avait clamé Ronald Koeman. Mais dans la capitale, Mauricio Pochettino ne veut pas encore dans cette guerre.

« On respecte le Barça »