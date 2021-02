Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est déjà bouclé pour Thauvin !

Publié le 6 février 2021 à 21h45 par A.C.

Florian Thauvin semble se diriger doucement mais surement vers un départ de l’Olympique de Marseille, au terme de son contrat.

Il ne reste plus que quelques mois de contrat, à Florian Thauvin. Nous vous avons pourtant expliqué sur le10sport.com que Pablo Longoria fait des pieds et des mains pour prolonger le contrat de l’ailier de l’Olympique de Marseille, mais ce dernier semble désormais avoir déjà la tête ailleurs. Il faut dire qu’il a la cote à l’étranger et, après son échec en Angleterre, Thauvin pourrait se laisser tenter par l’Italie. Le Milan AC le suit en effet depuis la fin du dernier mercato estival et à en croire la presse italienne, Thauvin est tout simplement l’un des grands objectifs de la fin de saison.

Un contrat jusqu’en 2025 au Milan AC, avec un salaire de 3M€ par an