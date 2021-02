Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Guardiola... Un terrible coup se prépare pour Zidane !

Publié le 6 février 2021 à 23h00 par A.D.

Alors que Sergio Agüero est en fin de contrat le 30 juin, Pep Guardiola songerait sérieusement à recruter Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival. Et le coach des Manchester City compterait jouer son va-tout pour battre la concurrence de Zinedine Zidane et du Real Madrid.

Transféré lors du mercato hivernal 2020 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland aurait toujours de grands admirateurs. En effet, le Real Madrid serait toujours déterminé à recruter la pépite norvégienne. Et le club emmené par Zinedine Zidane ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Manchester City aurait également jeté son dévolu sur Erling Haaland. D'après les indiscrétions du Daily Mirror , divulguées ce vendredi, Pep Guardiola serait prêt à casser sa tirelire et à débourser une offre avoisinant les 114M€ cet été pour obtenir gain de cause.

Guardiola met les petits plats dans les grands pour Haaland