Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 114M€ programmée pour Haaland ?

Publié le 5 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Erling Braut Haaland, étincelant depuis le début de la saison, pourrait quitter le Borussia Dortmund. Et Manchester City pourrait finalement prendre le dessus sur le Real Madrid dans ce dossier...

Depuis le début de saison, Erling Braut Haaland domine la Bundesliga. Auteur de 22 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund, le Norvégien attire de plus en plus les grands clubs européens. Surtout le Real Madrid, qui songe à la recruter pour en faire le digne successeur de Karim Benzema, après l’échec de Luka Jovic. Mais les Merengue n’ont pas que l’attaquant de 20 ans dans leur viseur, puisqu’ils sont également désireux de recruter Kylian Mbappé depuis un petit moment. Avec l’impact de la Covid-19 sur l’économie du Real Madrid, il serait donc très rare de voir débarquer les deux pépites du football mondial à Madrid en même temps l'été prochain. Et Manchester City pourrait bien venir coiffer au poteau le Real Madrid concernant Haaland.

City voudrait Haaland pour remplacer Agüero