Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des prochaines heures décisives pour Jorge Sampaoli !

Publié le 5 février 2021 à 12h15 par T.M.

Annoncé très proche de l’OM, Jorge Sampaoli devrait être fixé très rapidement sur son avenir.

Actuellement sur le banc de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli pourrait prochainement retrouver le football européen. En effet, l’ancien entraîneur du FC Séville serait l’une des principales pistes de Pablo Longoria pour venir remplacer André Villas-Boas sur le banc de l’OM. Ce jeudi, AS révélait d’ailleurs que l’entraîneur argentin avait déjà un accord de principe avec les Phocéens. Sous contrat jusqu’en décembre 2021 avec l’Atlético Mineiro, Sampaoli pourrait donc faire ses valises dans les prochaines semaines pour rejoindre l’OM. Et une réponse pourrait d’ailleurs très rapidement tomber.

Une issue trouvée ce week-end ?