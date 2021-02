Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste Leonardo Jardim activée par Longoria ?

Publié le 5 février 2021 à 13h15 par T.M.

Alors que les pistes se multiplient pour venir remplacer André Villas-Boas à l’OM, voilà que le nom de Leonardo Jardim est associé au club phocéen.

Mardi dernier, André Villas-Boas a fait une annonce tonitruante, révélant avoir remis sa démission à sa direction. Si l’OM ne s’est toujours pas séparé du Portugais, il a toutefois été mis à pied. En attendant une décision finale, Pablo Longoria s’est tout de même mis en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. Dans les médias, de nombreux noms ont d'ailleurs été évoqués et certaines pistes ont même déjà écartées. Ce vendredi, L’Equipe révèle d'ailleurs que le « Head of Football » rechercherait avant tout un entraîneur étranger avec une vraie identité de jeu. Et pour cela, 5-6 noms seraient actuellement cochés par l’OM.

Un intérêt pour Jardim ?