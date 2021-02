Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Koeman !

Publié le 6 février 2021 à 17h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta s’est prononcé sur l’avenir de Ronald Koeman et a tenu à lui apporter son soutien.

La campagne bat son plein au FC Barcelone. Repoussées au 7 mars prochain, les prochaines élections présidentielles sont d’une importance capitale, alors que le club traverse l’une des plus graves crises de son histoire. Le successeur de Josep Maria Bartomeu aura du pain sur la planche et devra se pencher sur plusieurs sujets et notamment sur l’avenir de Lionel Messi. Par ailleurs, le prochain président devra trancher et décider qui s'installera sur le banc du FC Barcelone. Arrivé l’été dernier, Ronald Koeman est l'actuel entraîneur du catalan, mais sa position à la tête de l’équipe blaugrana pourrait être remise en cause. En effet, certains candidats, à l’instar de Victor Font, souhaiteraient rapatrier d’ancienne gloire comme Xavi.

« Koeman, comme tous les entraîneurs, dépendra des résultats et du jeu, mais… »