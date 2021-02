Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Chelsea, avenir... Un gros coup de tonnerre pour Eden Hazard ?

En un an et demi au Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais eu le rendement escompté. Le Belge devait être le successeur de Cristiano Ronaldo, mais il est aujourd’hui considéré comme un gros échec. De quoi laisser la porte ouverte à un départ ? Chelsea pourrait en tout cas ne pas être loin...

Cela fait maintenant un an et demi qu’Eden Hazard a rejoint le Real Madrid. Accueilli par Florentino Pérez en 2019 pour devenir le successeur de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus un an plus tôt, après un splendide passage à Chelsea entre 2012 et 2019, le Belge réalisait l’un de ses rêves de footballeur. Mais cela a très vite viré au cauchemar. Hazard n’apporte pas le rendement espéré, alors qu’il a été recruté contre 120M€. Très souvent absent, il a déjà manqué un total de 320 jours de compétition, soit un petit peu moins d’un an. Cela serait du à un surplus d’anxiété, comme l’avait expliqué le Dr Gonzalez à la radio espagnole Onda Cero : « Il a un gros manque de confiance en lui. L’anxiété et le stress sont des facteurs déterminants dans les blessures musculaires. » De nouveau blessé, l’ancien de Chelsea est considéré comme un énorme échec en Espagne. Mais le club londonien serait prêt à un retour d’Hazard, malgré sa forme du moment.

Chelsea aurait « plus que demander » à Hazard de revenir

En effet, la Onda Cero affirme que si cela ne tenait qu’à Marina Granovskaia, directrice de Chelsea, Eden Hazard serait déjà revenu en Angleterre. Un désir qui pourrait pourquoi pas se concrétiser dans les mois à venir. En effet, les Blues auraient déjà entamé des discussions avec le joueur et auraient plus que demander un retour d’Hazard à Chelsea. De plus, le Real Madrid et le club londonien discuteraient régulièrement autour du dossier, au point d’avoir progressé ces dernières semaines. Mais l’heure ne serait pas à une vente pour l’instant.

Le Real Madrid n’est pas vendeur