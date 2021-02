Foot - Mercato - OM

Mercato - OM/ASSE : Claude Puel sort du silence pour la succession d’André Villas-Boas !

Publié le 6 février 2021 à 14h15 par B.C.

Interrogé sur les rumeurs l’envoyant à l’OM pour prendre la succession d’André Villas-Boas, Claude Puel n’a pas prêté attention à ces bruits.

Alors qu’André Villas-Boas a annoncé cette semaine qu’il avait présenté sa démission, l’OM est aujourd’hui à la recherche d’un nouvel entraîneur. La tâche de Pablo Longoria ne s’annonce pas facile puisque le club phocéen a déjà essuyé les refus de Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri selon les informations du 10 Sport, obligeant le head of football de l’OM à regarder ailleurs, et peut-être même là où on ne l’attend pas. D’après la branche roumaine d’ Eurosport , Gheorghe Hagi et Claude Puel seraient également visés pour prendre la succession de Villas-Boas. L’entraîneur roumain est libre depuis son départ du Viitorul Constanța, mais ce n’est pas le cas de Puel, actuellement en poste à l’ASSE. Ce samedi, l’entraîneur stéphanois a d’ailleurs été interrogé sur cet intérêt.

« L’OM ? Vous m’apprenez des choses »