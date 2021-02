Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se fait séchement tacler pour Luis Suarez !

Publié le 6 février 2021 à 20h00 par D.M.

Ancien partenaire de Luis Suarez à Liverpool et aujourd’hui au Celta Vigo, Iago Aspas a évoqué le départ de l’attaquant uruguayen du FC Barcelone.

Arrivé en 2014 en Catalogne, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par Ronald Koeman lors du dernier mercato estival. Annoncé du côté de l’Ajax, de la Juventus ou encore du PSG, l’attaquant uruguayen a finalement posé ses valises à l’Atlético où il s’épanouit depuis le début de la saison. Au micro d’ El Transistor , Luis Suarez est revenu sur son départ du FC Barcelone : « Koeman m'a appelé et m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi. Au Barça, ils m'ont dit de ne pas aller m'entraîner, je leur ai dit que tant que j'aurais un contrat je m'entraînerais. Le club ne m'a donné aucune explication, ils m'ont seulement dit que c'était une décision d'entraîneur. Quand le Barça a officialisé le fait qu'il ne comptait pas sur moi, des conversations ont commencé avec Atleti, avec Cholo, avec Miguel Ánge l ». Le club catalan doit s’en mordre les doigts puisque le joueur de 34 ans a déjà inscrit 14 buts sous le maillot des Colchoneros et participe activement à la très bonne saison de son équipe.

« Je pense que c'était une "me***" de la part du FC Barcelone »