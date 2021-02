Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG calme le jeu pour Lionel Messi !

Publié le 7 février 2021 à 5h30 par T.M.

Ces derniers jours, au PSG, cela s’est enflammé à propos de Lionel Messi. Mais au sein du club, on reconnait que cela a peut-être été trop loin.

Verra-t-on Lionel Messi au PSG ? Ce feuilleton est notamment parti du gros appel du pied de Neymar, qui affichait son désir de rejouer le plus rapidement possible avec son ancien partenaire du FC Barcelone. Depuis la sortie du Brésilien, Leonardo et d’autres joueurs du PSG se sont exprimés sur une arrivée de l’Argentin dans la capitale. Le dernier a été Angel Di Maria, qui expliquait mercredi après la rencontre face à Nîmes : « Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ».

« On respecte le Barça »