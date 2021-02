Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour remplacer Villas-Boas, Longoria tente un coup inattendu avec une légende !

Publié le 7 février 2021 à 3h15 par A.M.

En quête d'un successeur à André Villas-Boas, l'OM s'intéresserait à Gheorghe Hagi, légende du football roumain, qui présente l’avantage d’être libre depuis son départ du Viitorul Constanța.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Après un mercato rondement mené, le head of football de l'OM doit effectivement trouver un nouvel entraîneur suite à la mise à pied d'André Villas-Boas. Et alors que Nasser Larguet assure l'intérim, Pablo Longoria a déjà essuyé trois refus. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre ont repoussé les avances de l'OM qui a fait de Jorge Sampaoli sa priorité. Mais ce dossier étant compliqué, d'autres pistes sont étudiées.

L'OM tente le coup Gheorghe Hagi