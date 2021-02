Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est validé pour le projet QSI !

Publié le 8 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait être un renfort idéal pour le club parisien selon Rivaldo.

« Messi au PSG ' Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer », indiquait dernièrement Angel Di Maria au micro de Canal + , indiquant donc clairement que le PSG avait une chance de récupérer gratuitement son compatriote Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone. Ce dossier continue donc de faire couler beaucoup d’encre, et dans un entretien accordé à Betfair, l’ancien gloire du Barça Rivaldo a lui aussi validé la piste Messi au PSG.

« Ce serait une grande opportunité pour Messi »