Mercato - OM : Arabie Saoudite, Boudjellal… McCourt est tout le temps menacé !

Publié le 8 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Depuis maintenant plusieurs mois, les projets de rachat de l’OM se multiplient, et Frank McCourt se retrouve donc sollicité de toute part. Explications.

Via un communiqué diffusé cette semaine, Frank McCourt a mis les choses au clair en assurant très clairement qu’il n’envisageait pas de vendre l’OM dans l’immédiat : « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations », a indiqué le propriétaire américain. Une déclaration qui vient donc mettre un terme aux nombreuses spéculations qui affluent depuis plusieurs mois…

L’OM fait l’objet de nombreuses convoitises

Déjà l’été dernier, Mourad Boudjellal multipliait les sorties médiatiques pour faire part de son vif intérêt pour l’OM, lui qui pilotait une offre de rachat pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi. Un projet qui a finalement pris l’eau. Mais depuis quelque temps, une offensive semble provenir d’Arabie Saoudite où le prince le prince Al-Walid Ben Talal serait prêt à offrir 480M€ à Frank McCourt pour le club phocéen. Le danger reste donc permanent, même si l’actuel propriétaire de l’OM tient bon.