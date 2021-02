Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Frank McCourt est interpellé pour la vente du club !

Publié le 7 février 2021 à 20h10 par La rédaction

Alors que l'OM traverse une terrible tempête, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud s'accrochent tant bien que mal au mât du navire, malgré les déclarations fracassantes de certains anciens du club.

« Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations. » Malgré la crise dans laquelle est plongé l'Olympique de Marseille, les tensions qui règnent avec les supporters et les rumeurs de la vente du club, Frank McCourt a récemment exprimé, par le biais d'un communiqué, sa ferme intention de ne pas vendre le club phocéen, ni même de se séparer de son président Jacques-Henri Eyraud. De quoi ajouter encore un peu de piment dans une situation qui n'en avait peut-être pas besoin davantage. Outre les supporters, certaines personnalités du club pensent également que le tandem McCourt-Eyraud devrait passer la main, à l'instar de Souleymane Diawara, passé par l'OM entre 2009 et 2014.

« Eyraud et McCourt, il faut qu’ils vendent l’OM »