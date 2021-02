Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a un soutien colossal en interne !

Publié le 7 février 2021 à 15h30 par A.M.

Vivement critiqué par les supporters qui réclament sa démission, Jacques-Henri Eyraud peut toutefois compter sur le soutien de Frank McCourt. Le Bostonien semble effectivement avoir la volonté de conserver le président de l'OM malgré l'énorme crise qui frappe le club phocéen.

Depuis quelques semaines, l'Olympique de Marseille traverse une crise très importante. Il faut dire qu'après une première partie de saison durant laquelle l'OM a été éliminé rapidement en Ligue des Champions, le début d'année a scellé les ambitions marseillaises en Ligue 1, le podium s'éloignant de façon quasiment irréversible. Une situation qui a créé la colère de supporters dont une partie est rentré de force dans La Commanderie. Pour ne rien arranger, André Villas-Boas a été mis à pied après avoir réclamé sa démission, le tout sur fond de rumeur de vente du club. Et le premier visé n'est autre que Jacques-Henri Eyraud dont le départ est espéré par tous les supporters de l'OM. Mais alors qu'il a annoncé son intention de rester malgré les critiques incessantes qu'il reçoit, le président marseillais peut également compter sur le soutien de Frank McCourt.

McCourt ne lâchera pas Eyraud