Mercato - OM : Vente, Arabie saoudite… Le clan Al-Walid Ben Talal lâche une énorme bombe !

Publié le 7 février 2021 à 10h10 par B.C. mis à jour le 7 février 2021 à 10h12

Alors que les rumeurs entourant une vente de l’OM se font nombreuses ces derniers jours, Frank McCourt et son entourage ont fermement démenti un changement de propriétaire. Et du côté de l’Arabie saoudite, on réfute également l’idée d’une arrivée dans la cité phocéenne.

Malgré la crise traversée par l’OM depuis plusieurs semaines, les supporters du club phocéen se sont mis à rêver le temps de quelques jours. Sur sa chaîne YouTube , le journaliste Thibaud Vézirian a en effet annoncé vendredi que la vente de l’OM n’était plus qu’une question de temps, permettant la mise en place d’un projet ambitieux : « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé ». Journaliste pour Canal +, Matthias Manteghetti avait confirmé la tendance dans la foulée, ajoutant que le rachat de l’OM par Al-Walid Ben Talal était estimé à 480M€, mais ces révélations ont rapidement été démenti par l’entourage de Frank McCourt, puis par l’homme d’affaires américain directement. Et du côté de Kingdom Holding Company, on assure également que rien n’est fait dans ce dossier, bien au contraire.

« Rien avec l’OM » assure un proche de KHC

Dans des propos relayés par Antoine Izambard, journaliste à Challenges , une source proche de la compagnie d’Al-Walid Ben Talal est venue jeter un froid concernant le rachat de l’OM en annonçant vendredi qu’il n’y a « strictement rien avec l’OM ». Cette source à Kingdom Holding Company a par la même occasion indiqué que les démarches personnelles de Kacy Grine, conseiller de Ben Talal, lancée au printemps dernier pour racheter l’OM n’étaient pas allées plus loin. L’Arabie saoudite serait donc encore très loin de Marseille…