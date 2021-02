Foot - Mercato - OM

Mercato : McCourt, Arabie Saoudite… La vente de l’OM, ce n’est pas pour tout de suite ?

Publié le 7 février 2021 à 11h30 par B.C.

Ces derniers jours, l’avenir de l’Olympique de Marseille a de nouveau fait énormément parler. Cependant, un départ de Frank McCourt semble loin d’être imminent. Explications.

Actuellement en crise, l’OM est dans une situation délicate et ne cesse d’alimenter l’actualité sportive. Vendredi, les rumeurs autour d’une vente du club phocéen ont enflé avec la bombe lâchée par Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube . D’après le journaliste, l’Arabie saoudite serait proche de mettre la main sur l’Olympique de Marseille via Al-Walid Ben Talal. « A Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé », a lâché le journaliste. Une information rapidement confirmée par Canal +, par l’intermédiaire de son journaliste Matthias Manteghetti, mais les démentis se sont enchaînés dans la foulée, poussant même Frank McCourt à réagir. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations », a assuré le propriétaire américain de l’OM dans un communiqué publié vendredi. Coup de bluff ou non ? Cette annonce n’a pas suffi à mettre fin aux rumeurs concernant l’avenir du club phocéen, mais une nouvelle déclaration vient relancer ce dossier.

L’Arabie saoudite dément pour l’OM

Alors que la holding saoudienne Kingdom Holding Company serait sur le point de racheter l’OM, une source proche de la compagnie d’Al-Walid Ben Talal est venue à son tour démentir l’existence de négociations avec Frank McCourt, en assurant auprès d’Antoine Izambard, journaliste à Challenges , qu’il n’y avait « strictement rien avec l’OM ». L’homme d’affaires américain pourrait donc rester le propriétaire de l’Olympique de Marseille pendant encore un temps, alors que les supporters réclament du changement. Les événements survenus à la Commanderie le week-end dernier et les nombreuses banderoles hostiles à la direction ont illustré le malaise entre les suiveurs de l’OM et les hautes-instances marseillaises, mais cela suffira-t-il à inciter McCourt à plier bagage ?

« Vous pouvez haïr Frank McCourt autant que vous le voulez, mais vous ne pouvez pas le forcer à vendre »