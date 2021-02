Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo ironise sur la vente de l’OM…

Publié le 7 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’une nouvelle rumeur de rachat a fait irruption ces dernières heures du côté de l’OM qui a été démentie par Frank McCourt, Daniel Riolo s’est amusé de ce nouveau dossier et l’a commenté non sans ironie sur son compte Twitter.

La journée de vendredi était pleine de rumeurs concernant le possible rachat de l’OM par la firme Kingdom Holding Company tenue par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal. En effet, à en croire Thibaud Vérizian ou encore Matthias Manteghetti, journaliste de Canal+ , Frank McCourt aurait dû accepter la coquette offre de 480M€ assez rapidement pour céder la propriété de l’OM dans les heures suivant la divulgation de l'information. Finalement, l’homme d’affaires a publié un communiqué dans lequel il affirmait toute son implication à l’OM malgré cette nouvelle tentative de déstabilisation.

« La vente de l’OM à 17h, ça a donné quoi alors ? »