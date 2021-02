Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En coulisses, Frank McCourt n'a aucun doute pour l'avenir d'Eyraud !

Publié le 7 février 2021 à 12h45 par A.M.

Malgré les tensions à Marseille et les critiques à l'égard de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt n'aurait absolument aucune intention de lâcher le président de l'OM.

La crise et les tensions qui règnent à l'OM ne devraient rien changer à l'avenir de Jacques-Henri Eyraud. Récemment, Frank McCourt scellait d'ailleurs le futur du président phocéen. « Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations », assurait le Bostonien par le biais d'un communiqué. Et en coulisses, il tiendrait parole.

«Avec McCourt, ils forment un vrai tandem, ils sont solidaires»