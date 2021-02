Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie intrigante de la mairie de Marseille sur Jacques-Henri Eyraud...

Publié le 7 février 2021 à 11h45 par A.M.

Adjointe à la mairie de Marseille, Samia Ghali n'a pas manqué de critiquer le comportement de Jacques-Henri Eyraud, sous-entendant même que la situation à l'OM pourrait faire ses affaires.

Alors que l'Olympique de Marseille traverse une énorme crise, un homme est plus que jamais visé par les critiques : Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'OM était d'ailleurs directeur visé par les incidents qui ont émaillé La Commanderie la semaine dernière. Malgré tout, il a affirmé qu'il refusait de quitter son poste et peut compter sur le soutien de Frank McCourt. Ce qui n'empêche les doutes de naître.

«Peut-être que ça ne le dérange pas que ce soit le feu ?»