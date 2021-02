Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan McCourt scelle l'avenir d'Eyraud !

Publié le 7 février 2021 à 9h45 par A.M.

En plein tempête, Jacques-Henri Eyraud semble toutefois bien décidé à poursuivre l'aventure à la présidence de l'OM, soutenu par Frank McCourt.

L'Olympique de Marseille traverse une énorme crise. Sportive tout d'abord compte tenu des résultats poussifs en Ligue 1 qui font suite au parcours européen catastrophique. Mais également institutionnelle. André Villas-Boas a quitté le club tandis que les supporters sont rentrés de force dans La Commanderie. Le tout en pleine rumeur de vente de l'OM. Et un homme est sous le feu des critiques : Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'OM, vivement critiqué pour sa gestion est poussé au départ par les supporters. Mais il a toujours le soutien de Frank McCourt.

«Jacques-Henri a tout le soutien de Frank»