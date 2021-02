Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, supporters… Cette terrible annonce sur les plans de McCourt !

Publié le 7 février 2021 à 11h10 par B.C.

Journaliste au LA Times, Kevin Baxter connaît bien Frank McCourt pour avoir suivi son parcours aux Dodgers, et selon lui, il ne sera pas facile de convaincre l’homme d’affaires américain de lâcher l’OM.

Cette semaine, les supporters de l’OM se sont affolés avec l’annonce d’une vente imminente de leur club. Sur YouTube , le journaliste Thibaud Vézirian a en effet révélé que le Saoudien Al-Walid Ben Talal était proche de mettre la main sur l’OM via sa société Kingdom Holding Company. Des informations rapidement démenties par l’entourage de Frank McCourt puis par l’homme d’affaires américain lui même. « Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout », a notamment lâché McCourt dans un communiqué. Coup de bluff ou réelle volonté de s’inscrire sur le long-terme du côté de l’OM ? Le doute est permis. Du côté des supporters, on espère en tout cas un changement de propriétaire afin qu’un nouveau projet ambitieux se mette en place, et les violences survenues le week-end dernier en sont la preuve. Interrogé par La Provence , le journaliste américain Kevin Baxter est revenu sur le départ houleux de Frank McCourt des Dodgers, franchise de baseball, et selon lui, la colère des Marseillais pourrait n’avoir aucun effet sur le patron de l'OM.

« Vous pouvez haïr Frank McCourt autant que vous le voulez, mais vous ne pouvez pas le forcer à vendre »