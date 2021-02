Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi au cœur d'un projet colossal pour prolonger Mbappé ?

Publié le 7 février 2021 à 12h15 par La rédaction

Loin d'être réglés, les feuilletons Neymar, Messi et Mbappé continuent de faire couler de l'encre. Et si Leonardo réussissait à préparer une équipe XXL, et à aligner les trois stars sous le maillot du PSG version 2021-2022 ?

Alors qu'il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi se trouve dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Alors que ce feuilleton est très loin d'être réglé, le FC Barcelone garde l'espoir que l'Argentin finisse par prolonger mais le PSG ne devrait pas tarder à s'activer dans l'optique de l'attirer l'été prochain. Alors que son arrivée est notamment évoquée pour combler l'éventuel départ de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé au PSG, la situation pourrait finalement être toute autre. Et pour cause, pourquoi Leonardo priverait le PSG d'un trio offensif composé de Neymar, dont la prolongation serait en très bonne voie, de Lionel Messi, qui pourrait arriver librement, et de Kylian Mbappé, qui pourrait finir par prolonger pour jouer dans une équipe composée de superstars ? C'est en tout cas ce que pense Karim Nedjari, journaliste pour La Chaîne L’Equipe , selon qui tous les voyants sont au vert.

«Ce que demande Mbappé, c’est d’avoir une grande équipe. Quoi de mieux que de faire Messi, Neymar et Mbappé ?»