Mercato - Real Madrid : Zidane peut tirer un trait sur ce retour inattendu !

Publié le 7 février 2021 à 12h00 par La rédaction

Achraf Hakimi est heureux à l'Inter et l'Inter est conquis par Achraf Hakimi. Et ce n'est pas les récentes polémiques qui vont rabattre les cartes pour son avenir proche, qui semble bel et bien s'écrire du côté de Milan.

Alors que l'Inter connaît de grosses difficultés financières qui l'empêchent notamment de verser à temps les salaires de ses joueurs, Achraf Hakimi s'est retrouvé au coeur de la tourmente. Le club milanais n'aurait toujours pas versé le moindre euro pour le transfert du latéral droit, arrivé l'été dernier en provenance du Real Madrid contre 40M€. Un imbroglio rapidement tiré au clair par les différentes parties qui ont communiqué à ce propos. Malgré ces clarifications, la presse italienne a évoqué un possible retour d’Achraf Hakimi au Real Madrid, mais ce n'est pas tout. En effet, le latéral est des plus courtisés en Europe et notamment en Premier League, où de nombreux clubs à l'instar d'Arsenal, de Manchester City, de Manchester United ou de Chelsea le surveilleraient de près. Malgré ces intérêts et les difficultés financières de l'Inter, Achraf Hakimi ne semblerait pas disposé à quitter Milan, un an seulement après son arrivée.

L'Inter cadenasse Hakimi !