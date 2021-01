Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La vérité sur l’énorme imbroglio Hakimi !

Publié le 24 janvier 2021 à 18h30 par A.C.

Ces derniers jours, la presse italienne a évoqué un possible retour d’Achraf Hakimi au Real Madrid. Pour rappel, le latéral avait quitté le club l’’été dernier, pour rejoindre l’Inter.

Que se passe-t-il avec Achraf Hakimi ? Ces derniers jours, l’international marocain s’est retrouvé malgré lui au centre d’une énorme polémique. Selon La Repubblica , les comptes de l’Inter seraient dans le rouge. Déjà dans une situation fragile, le club milanais a vu la crise sanitaire miner son bilan, ce qui a d’ailleurs entrainé l’éventuel changement d’'actionnaire majoritaire, avec l’arrivée de BC Partners. Cela se serait directement répercuté sur les salaires des joueurs, qui auraient vu tout versement reporté au 16 février prochain en ce qui concerne la période juillet/aout. Mais cette situation aurait également un impact sur Hakimi. La Repubblica a en effet annoncé que l’Inter n’aurait toujours pas versé le moindre sou au Real Madrid pour le transfert de latéral, annoncé pourtant à 40M€. Il Corriere dello Sport est même allé plus loin, expliquant que le Real Madrid aurait tout simplement réclamé le retour d’Hakimi.

« Le Real Madrid tient à déclarer que ces informations sont totalement fausses »

Étrangement, la première réponse est arrivée du Real Madrid. Via un communiqué, le club madrilène a formellement démenti les informations de Il Corriere dello Sport , concernant le transfert d’Achraf Hakimi. « En ce qui concerne les informations publiées par Il Corriere dello Sport sur des tensions présumées entre notre club et l’Inter, le Real Madrid tient à déclarer que ces informations sont totalement fausses » peut-on lire dans un communiqué publié par le club madrilène. « Le Real Madrid n’a à aucun moment procédé à une prétendue exigence de garanties de l’Inter ». Il a fallu attendre quelques heures avant que l’Inter ne s’exprime à son tour, démentant un supposé problème autour du transfert d’Hakimi. « Je dois dire que ces dernières semaines énormément d’informations sont sorties, vraies et fausses, qui ont pour but de nous déstabiliser » a expliqué Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter, au micro de Sky Sport .

L’Inter et le Real Madrid avaient prévu de renvoyer le premier versement

Mais que se passe-t-il réellement ? Fabrizio Romano explique ce dimanche que l’Inter n’aurait effectivement pas encore payé le transfert d’Acrhaf Hakimi. Voilà pourtant quasiment six mois que l’ancien du Real Madrid évolue dans le nord de l’Italie, où il a d’ailleurs collectionné 25 présences toutes compétitions confondues. Mais tout cela serait normal à en croire Romano. D’après les informations du journaliste italien, l’Inter et le Real Madrid auraient trouvé un accord il y a plusieurs semaines déjà, pour reporter le premier versement des 40M€ du transfert d’Hakimi. Celle-ci aurait donc été fixée au 30 mars prochain et le club milanais a donc au moins deux mois pour trouver l’argent nécessaire. Romano assure ainsi qu’avec cet accord, ni le Real Madrid ni l’Inter n’auraient jamais eu de doutes concernant cette opération.