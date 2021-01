Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ce message fort de Fikayo Tomori sur son arrivée !

Publié le 24 janvier 2021 à 17h40 par La rédaction

Récemment arrivé en prêt du côté de l'AC Milan, Fikayo Tomori s'est exprimé sur son choix, motivé par l'intérêt porté par un certain... Paolo Maldini.