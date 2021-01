Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable imbroglio à 40M€ ? La réponse !

Publié le 23 janvier 2021 à 21h00 par A.C.

Le Real Madrid est sorti du silence face à l’énorme polémique autour du transfert d’Achraf Hakimi, vers l’Inter.

C’est l’un des gros dossiers du moment, en Italie. La Repubblica a en effet annoncé que l’Inter traverse la pire crise de toute son histoire et à l’heure actuelle, aucun joueur de l’équipe première ne serait vraisemblablement payé. En effet, les salaires de juillet et aout dernier ne seront versés qu'autour du 16 février prochain et une renégociation devrait être faite pour le dernier trimestre 2020. Ce n’est pas tout, puisque cette crise aurait également éclaboussé le Real Madrid. D’après les informations de La Repubblica , l’Inter n’aurait pas versé le moindre sou pour le transfert d’Achraf Hakimi, acheté près de 40M€ au Real Madrid lors du dernier mercato estival. Il Corriere dello Sport est même allé plus loin, annonçant que le Real Madrid aurait réclamé le retour de son ancien joueur.

Le Real Madrid dément l’imbroglio Hakimi