Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur le départ de cet attaquant de Zidane !

Publié le 24 janvier 2021 à 16h00 par La rédaction

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Eintracht Francfort par le Real Madrid, Luka Jovic aurait également pu filer à l'Ajax Amsterdam.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinédine Zidane au Real Madrid, Luka Jovic avait demandé à quitter le Real Madrid cet hiver. L'international serbe n'avait pris part qu'à cinq rencontres toutes compétitions confondues cette saison (quatre en Liga et une en Ligue des Champions), n'inscrivant aucun but pour les Merengue . Luka Jovic avait donc exprimé le souhait de déserter la capitale madrilène pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs, et son vœu a été exaucé. L'attaquant de 23 ans a été prêté à l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de la saison. Mais l'équipe allemande n'était pas la seule à le vouloir, puisque l'Ajax Amsterdam était également intéressée par le profil de Luka Jovic.

Haller préféré à Jovic