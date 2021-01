Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça bloque dans ce dossier brûlant de Zidane !

Publié le 24 janvier 2021 à 14h00 par D.M.

Alors qu’il voit son contrat expirer à la fin de la saison, Lucas Vazquez aurait refusé une première offre de prolongation du Real Madrid. Vexé par le comportement du club espagnol lors du dernier mercato estival, le joueur voudrait toucher un salaire plus important.

Nombreux sont les joueurs qui voient leur contrat avec le Real Madrid prendre fin en juin prochain. C’est le cas de Sergio Ramos, de Luka Modric, mais aussi de Lucas Vazquez. Formé au sein du club espagnol, l’ailier de 29 ans n’a jamais caché son envie de prolonger son contrat et de rester à la Casa Blanca la saison prochaine. « J e joue beaucoup et je suis très heureux, je veux aider mes coéquipiers. Une prolongation de contrat ? Le renouvellement ne dépend pas que de moi. Nous allons voir ce qui se passe » avait confié Vazquez au début du mois de janvier. Et le Real Madrid serait passé à l’action dans ce dossier.

Vazquez aurait refusé une offre de prolongation !