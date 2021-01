Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un protégé de Zidane interpelle Perez pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2021 à 9h00 par D.M.

Après la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo ce samedi, Lucas Vazquez s’est prononcé sur son avenir, lui qui voit son contrat se terminer à la fin de la saison.

Le Real Madrid a plusieurs dossiers chauds à régler. Le club espagnol doit préparer le prochain mercato estival, qui revêt une importance particulière pour les dirigeants. Fragilisée par la crise du Covid-19, la Casa Blanca voudrait se refaire une santé au niveau financier et investir massivement cet été notamment sur Kylian Mbappé. Mais Florentino Perez doit avant tout régler l’avenir des joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez, qui voient leur bail se terminer en juin prochain. Il y a quelques jours, Marca indiquait que le milieu de terrain croate avait trouvé un accord aves ses dirigeants pour le prolonger, mais pour les deux derniers, l’avenir demeure incertain.

« Ça ne dépend pas que de moi »