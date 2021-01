Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 3 janvier 2021 à 8h30 par H.K.

Alors que Lionel Messi est désormais libre de négocier avec le club de son choix pour l’année prochaine, Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, abat ses meilleures cartes afin de garantir la prolongation de l’international argentin au club.

L’avenir de Lionel Messi sera la question centrale au FC Barcelone dans les mois à venir. En fin de contrat à l’issue de la saison, la Pulga est désormais libre, depuis le 1er janvier, de négocier avec le club de son choix pour son prochain contrat. Pourtant, au Barça, on reste solidement accroché à l’idée de le faire prolonger, et plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone ont fait de Lionel Messi leur argument principal de campagne afin de se faire élire. C’est le cas de Joan Laporta, qui a d’ores et déjà fait savoir qu’il allait tout faire pour que Messi prolonge…

« J’ai de la crédibilité auprès de Leo »