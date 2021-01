Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le voile se lève pour Lionel Messi !

Publié le 3 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi a récemment évoqué son envie de connaître la Major League Soccer. Mais cette volonté spécifique viendrait en partie de sa compagne Antonella. Explications.

En raison de sa situation contractuelle très délicate, son engagement envers le FC Barcelone expirant en juin prochain, Lionel Messi fait énormément parler de lui dans la presse. Pour La Sexta , le capitaine du Barça a révélé dimanche dernier son rêve d’un jour jouer en Major League Soccer. Sur Radio Catalunya , le journaliste Xavi Campos a d’ailleurs assuré ces derniers jours que Messi et Luis Suarez comptaient évoluer ensemble en MLS à compter de 2022. Journaliste pour SPORT et la BBC , Guillem Balague a fait le point sur la motivation du clan Messi de vivre le rêve américain, et particulièrement sa femme Antonella.

« Ce n’est pas vraiment son rêve, mais plutôt celui d’Antonella »