Mercato - PSG : Kimpembe, Marquinhos... Cette énorme sortie sur une arrivée de Ramos !

Publié le 3 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que la piste menant à Sergio Ramos revient avec insistance du côté du PSG, Philippe Sanfourche estime que cela n'aurait aucun sens de recruter le capitaine du Real Madrid.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son bail et il est désormais libre de signer avec le club de son choix en vue de s'y engager pour la saison prochaine. Une situation qui n'aurait pas échappé au PSG à en croire la presse espagnole. Le club de la capitale est en quête d'un patron pour son secteur défensif depuis le départ de Thiago Silva, qui a rejoint Chelsea cet été. Mais pour Philippe Sanfourche, journaliste de RTL , l'arrivée de Sergio Ramos serait un mauvais signal envoyé à Presnel Kimpembe, auteur d'une excellente première partie de saison et dont la charnière qu'il forme avec Marquinhos doit s'imposer sur l'avenir.

«Aujourd’hui, vous avez une charnière Marquinhos-Kimpembe»