Mercato - Real Madrid : C'est imminent pour le dénouement de ce dossier chaud !

Publié le 24 janvier 2021 à 17h00 par La rédaction

Très peu utilisé par le Real Madrid cette saison, Martin Odegaard devrait rebondir ailleurs. S’il suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Europe, le Norvégien devrait atterrir du côté d’Arsenal. En effet, tout serait d'ores et déjà bouclé entre les deux clubs dans cette optique.

Les négociations semblent se dérouler à merveille entre le Real Madrid et Arsenal pour Martin Odegaard. Rarement utilisé par Zinedine Zidane cette saison (9 matchs toutes compétitions confondues), le Norvégien cherchait une porte de sortie cet hiver. S’il a été convoité par l’Ajax et la Real Sociedad, c’est à Londres qu’Odegaard devrait atterrir. En difficulté en ce début d’exercice 2020-2021, Mikel Arteta cherchait du renfort pour soulager le poids mis sur les épaules d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang. Très intéressé par le profil et la situation du milieu de 22 ans, il a rapidement contacté le Real Madrid et le joueur. Et c’est ce qui aurait fait pencher la balance en faveur d'Arsenal.

Il ne manquerait plus que la visite médicale pour finaliser le transfert !