Mercato - Real Madrid : Au coeur des rumeurs, Zidane a tranché pour son avenir !

Publié le 7 février 2021 à 8h30 par La rédaction

Alors que son avenir chez les Merengue est plus qu'incertain, Zinedine Zindane n'aurait pas l'intention de quitter le Real Madrid.

Restera ou ne restera pas ? Les questions concernant l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid se font de plus en plus pressantes. L'entraîneur français a semblé sur la sellette à plusieurs reprises cette saison, sans jamais être renvoyé par les dirigeants madrilènes. Pour autant, les rumeurs concernant son possible remplacement d'ici l'été prochain ne cessent de prendre de l'ampleur semaine après semaine, alors que ZZ souhaite pourtant rester sur le banc des Merengue ...

Zidane ne veut pas s'en aller