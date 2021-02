Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération se prépare Eden Hazard ?

Publié le 7 février 2021 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Eden Hazard n’y arrive toujours pas au Real Madrid, une solution incroyable pourrait bien se présenter pour le Belge.

Eden Hazard ne s’en est jamais caché, il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Un rêve qui est devenu réalité en 2019. Recruté pour plus de 100M€, l’ancien de Chelsea avait la lourde tâche de venir faire oublier Cristiano Ronaldo à la Casa Blanca. Une opération qui vire aujourd’hui au fiasco. En effet, depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais réellement répété ce qu’il avait montré chez les Blues, ne cessant d’enchainer les blessures. Et alors que le joueur de 30 ans connait actuellement de nouveaux pépins physiques, les questions commencent à apparaitre sur son avenir.

Un retour à Chelsea pour Eden Hazard ?