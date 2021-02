Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos aurait fait une énorme annonce en privé !

Publié le 7 février 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que les rumeurs entourant la vente de l'OM ne cesse de s'accélérer, Luis Campos n'écarterait pas la possibilité d'être impliqué dans ce projet.

Frank McCourt a beau démentir de toutes ses forces, la rumeur d'une vente de l'OM prend de l'épaisseur. Selon Canal+ , un fonds d’investissement saoudien via The Kingdom Holding Company, détenue par Al-Walid Bin Talal, pour offrir 480M€ pour racheter le club phocéen. Et comme le rappelait récemment Thibaud Vézirian, Luis Campos pourrait être impliqué dans ce projet : « Pour Luis Campos, ça parle en effet d’un combo avec Longoria pour le futur OM, c’est de la négociation. Ils doivent aussi négocier ailleurs et prendre des contacts ailleurs. C’est en cours mais c’est pour montrer que c’est une grosse machine qui va se mettre en place si jamais ça va au bout, comme ça en prend le chemin ».

Campos ne ferme pas la porte à l'OM