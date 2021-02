Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce constat accablant sur la situation de Gareth Bale !

Publié le 7 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Débarrassé de Gareth Bale cette saison, le Real Madrid pourrait avoir le malheur de le voir revenir au terme de la saison, son prêt à Tottenham étant un véritable échec.

Prêté à Tottenham par le Real Madrid dans l'optique de se relancer après plusieurs saisons des plus compliquées, Gareth Bale n'y arrive plus. Scotché au banc, l'international gallois n'a fait que six apparitions en Premier League et six autres en Ligue Europa. Et pour cause, José Mourinho ne semble pas pouvoir le supporter, à tel point qu'il n'hésite même pas à critiquer publiquement son rendement et son éthique de travail. Un constat fracassant qui pousserait inexorablement les dirigeants de Tottenham à prendre la décision de ne pas conserver Gareth Bale au terme de son prêt en juin prochain. Et cette décision semble se confirmer de semaines en semaines, la situation du Gallois ne s'améliorant en aucun point, ce qui n'est pas pour plaire au Real Madrid.

«Gareth Bale est un échec humiliant et coûteux pour Tottenham»