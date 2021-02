Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Thomas Tuchel va toucher un petit pactole...

Publié le 7 février 2021 à 18h50 par La rédaction

Aston Villa serait prêt à casser la tirelire pour s'offrir de manière définitive les services de Ross Barkley, prêté par Chelsea pour l'intégralité de la saison.