Mercato - OM : Quand Pablo Longoria se voit conseiller Christophe Galtier !

Publié le 7 février 2021 à 17h15 par La rédaction

Depuis le départ d’André Villas-Boas, Pablo Longoria se démène pour lui trouver un successeur. Si plusieurs pistes sont déjà envisagées, Souleymane Diawara, lui, donne son favori au poste d’entraîneur de l’OM.

L’OM est toujours sans entraîneur. Depuis le départ d’André Villas-Boas, mis à pied par Jacques-Henri Eyraud alors qu’il avait annoncé sa démission en conférence de presse suite au recrutement d’Olivier Ntcham sans son accord, Pablo Longoria a déjà essuyé quelques refus pour trouver le successeur du technicien portugais. En attendant, c'est Nasser Larguet qui assurera l’intérim jusqu'à ce que le remplaçant de Villas-Boas soit trouvé. Si plusieurs pistes sont encore d’actualité, notamment celle menant à Jorge Sampaoli, Souleymane Diawara, joueur de l’OM entre 2009 et 2014, a un autre favori pour prendre la place laissée vacante par Villas-Boas.

Diawara veut Galtier à l'OM