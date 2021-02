Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recalé par Favre, Longoria s'active sur deux dossiers !

Publié le 7 février 2021 à 13h45 par A.M.

En quête d'un nouvel entraîneur, l'OM multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Walter Mazzarri et Jorge Sampaoli après avoir essuyé le refus de Lucien Favre.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lucien Favre a refusé de prendre la succession d'André Villas-Boas. Et pour cause, le technicien suisse n'a pas l'intention de reprendre un club en cours de saison, quelques semaines seulement après son licenciement du Borussia Dortmund. Toujours selon nos informations, deux autres entraîneurs ont recalé l'OM à savoir Rafael Benitez et Maurizio Sarri. Une situation qui pousse Pablo Longoria à explorer d'autres pistes.

Mazzarri et Sampaoli pour oublier Favre ?