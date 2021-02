Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dénouement imminent pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 6 février 2021 à 22h10 par A.D.

Alors qu'André Villas-Boas a été mis à pied, Pablo Longoria hésiterait désormais entre trois entraineurs pour reprendre les rênes de l'OM. Partagé entre Walter Mazzarri, Lucien Favre et Jorge Sampaoli, sa priorité, le Head of Football marseillais devrait prendre une décision définitive d'ici lundi.

Après avoir sévèrement taclé Pablo Longoria et la direction de l'OM en conférence de presse, André Villas-Boas a été mis à pied. Au travail pour dénicher le successeur du coach portugais, le Head of Football de l'OM a sondé plusieurs profils. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 3 février, Pablo Longoria a approché Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez dans un premier temps, mais tous ont préféré décliner sa proposition. En ce qui concerne le coach suisse, il ne souhaite pas rejoindre l'OM en cours de saison, mais reste intéressé pour le mois de juin. Alors qu'il a coché plusieurs autres noms, Pablo Longoria s'est fixé une priorité, et celle-ci se nomme Jorge Sampaoli selon nos informations du 5 février.

Le successeur de Villas-Boas choisi d'ici lundi ?